Το μένος των Τούρκων κατά των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει η πίεση που δέχεται η οικονομία τους μετά τις αμερικανικές κυρώσεις.

To σύνθημα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι "θα εφαρμόσουμε μποϊκοτάζ σε βάρος των αμερικανικών ηλεκτρονικών προϊόντων" πυροδότησε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι ξεσπούν κατά των αμερικανικών προϊόντων.

Εικόνες με Τούρκους να σπάνε, να ποδοπατούν ακόμα και να... πυροβολούν iPhones κάνουν το γύρο του κόσμου. Άλλοι μάλιστα χύνουν το δημοφιλές αμερικανικό αναψυκτικό Coca Cola στις τουαλέτες, καμαρώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα στέλνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, την Apple και την Coca Cola (@realDonaldTrump @AppleSupport @CocaCola) ενώ άλλοι βάζουν Hashtag USA.

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

This angry Turkish guy puts a bullet through an iPhone to protest #USA and Trump pic.twitter.com/hlwIJ1qUjg — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018