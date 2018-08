Επιμένουν οι ΗΠΑ στη σκληρή ρητορική έναντι της Τουρκίας με επίκεντρο το αίτημα του Λευκού Οίκου για άμεση απελευθέρωση του πάστορα, ενώ η Άγκυρα κλυδωνίζεται όλο και περισσότερο από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, απείλησε τον Ερντογάν να μην δοκιμάσει την υπομονή των ΗΠΑ.

«Ο πάστορας Άντριου Μπράνσον είναι ένας αθώος άνθρωπος που κρατείται στην Τουρκία και η δικαιοσύνη επιβάλλει την απελευθέρωσή του. Καλά θα έκανε η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Τραμπ για να δει Αμερικανούς πολίτες που έχουν καταδικαστεί αδικαιολόγητα σε ξένους τόπους να επιστρέφουν σπίτι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πενς.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.