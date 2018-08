Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή έως και τη Ρώμη.

Μέχρις στιγμής, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι καταγράφηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές και ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

