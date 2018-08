Στο… κενό φαίνεται να πέφτουν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέες σκληρές κυρώσεις στην Τουρκία, με την Άγκυρα να μην κάνει βήμα πίσω και να προειδοποιεί: «Στις κυρώσεις θα απαντήσουμε με κυρώσεις». Λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση Τραμπ «Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου (σ.σ. Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον), όμως κάνουμε περικοπές στην Τουρκία!», η τουρκική πλευρά ρίχνει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης.

«Η Τουρκία ανταποκρίθηκε αναλόγως στις κυρώσεις των ΗΠΑ βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και θα συνεχίσει να το πράττει», δήλωσε η υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας Ρουχσάρ Πεκτσάν.

Ούτε λίγο ούτε πολύ η Πεκτσάν με τη φράση «θα συνεχίσει να το πράττει» προειδοποίησε για νέες κυρώσεις.

Είχε προηγηθεί η απειλή του Αμερικανού προέδρου, ο οποπιος διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα πληρώσουν τίποτα» στην Τουρκία για την απελευθέρωση του κρατούμενου ευαγγελικού πάστορα Άντριου Μπράνσον, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο πατριώτη όμηρο».

«Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου, όμως κάνουμε περικοπές στην Τουρκία!», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε σαφές τι ακριβώς εννοούσε με τον όρο «περικοπές».

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!