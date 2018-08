Την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Βέρνης στην Ελβετία άφησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, σε ηλικία 80 ετών.

«Σήμερα θρηνούμε την απώλεια ενός σπουδαίου άνδρα, ενός ηγέτη, ενός οραματιστή» έγραψε στο Twitter η υπηρεσία μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Κόφι Ανάν ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. και υπηρέτησε δύο θητείες, από το 1997 μέχρι το 2006.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ