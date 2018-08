Από τη γενέτειρά του την Αφρική έως την Αμερική, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι απέτισαν σήμερα φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, που απεβίωσε στην Ελβετία σε ηλικία 80 ετών.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Άναν εξέφρασε ο νυν γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας τον «μια δύναμη που μας καθοδηγούσε προς το καλό».

«Από πολλές απόψεις, ο Κόφι Άναν ενσάρκωνε τα Ηνωμένα Έθνη. Ανήλθε από τις τάξεις τους για να οδηγήσει τον Οργανισμό σε μια νέα χιλιετία με απαράμιλλη αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2 — António Guterres (@antonioguterres) August 18, 2018

«Ο Κόφι Ανάν αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει τον πλανήτη ένα μέρος όπου θα επικρατεί η ειρήνη» επισήμανε η Νίκι Χέιλι, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για έναν διπλωμάτη «που εργαζόταν ακούραστα προκειμένου να μας ενώσει».

RT @USUN: We join the entire @UN and diplomatic community in celebrating his life and lifting the Annan family up in love and prayers. pic.twitter.com/UVMactnXYt — Nikki Haley (@nikkihaley) August 18, 2018

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε «την ακεραιότητά του, την αποφασιστικότητά του, την αισιοδοξία του και την αίσθηση της ανθρωπιάς που μοιραζόμαστε» υπογραμμίζοντας ότι ο Ανάν «κινητοποίησε και ενέπνευσε» την «επόμενη γενιά ηγετών».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι «ειλικρινά θαύμαζε τη σοφία και το θάρρος» του εκλιπόντος διπλωμάτη.

Flag outside UN Headquarters in NYC lowered to half-mast in honour of @KofiAnnan who passed on Saturday. https://t.co/J5Gp4x9zoN pic.twitter.com/pbwG1un7Cv — United Nations (@UN) August 18, 2018

Την ίδια ώρα, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ τόνισε ότι η «φωνή του Κόφι Άναν» θα «μας λείψει πολύ σε μια εποχή όπου η από κοινού αναζήτηση λύσεων στα διεθνή προβλήματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ».

Ο Αραβικός Σύνδεσμος, που εδρεύει στο Κάιρο, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Κόφι Άναν και το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου τον χαρακτήρισε «είδωλο και πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Αφρικανούς και τους λάτρεις της ειρήνης».