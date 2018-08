Στο κάλεσμα του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανταποκρίθηκαν όπως φαίνεται οι πολίτες της χώρας και πέραν του μποϊκοτάζ στα αμερικανικά προϊόντα, ορισμένοι πήγαν… πολλά βήματα παραπέρα.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Τούρκους πολίτες να βάζουν φωτιά και να καίνε αμερικανικά δολάρια, ενώ σε άλλο βίντεο, ένας άντρας έχει πάρει μία σπάθα και κομματιάζει με μανία δολάρια.

Εκτός από τα αμερικανικά δολάρια, οι Τούρκοι πολίτες καταστρέφουν αμερικανικά προϊόντα και ιδιαίτερα ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και κινητά τηλέφωνα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στην πυρά έχουν μπει και τα αμερικανικής προέλευσης ρούχα και παπούτσια.

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

This angry Turkish guy puts a bullet through an iPhone to protest #USA and Trump pic.twitter.com/hlwIJ1qUjg — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018