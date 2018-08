Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ είπε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ τελείωσαν «το γελοίο» πρόγραμμα πολιτικής βοηθείας 230 εκατ. δολαρίων στη Συρία, δεν πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να ξοδεύουν δισεκατομύρια δολάρια στη χώρα για να πολεμήσουν τον ISIS.

Τα κεφάλαια σταθεροποίησης, για έργα όπως αρδευτικά συστήματα και εκκαθάριση ναρκοπεδίων, θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ να διατηρήσουν την επιρροή τους στο διπλωματικό παιχνίδι που παίζεται στη Συρία. Η Ρωσία, το Ιράν, και οι Κούρδοι μάχονται να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην περιοχή. Η Τουρκία αγωνίζεται ώστε να χάσουν οι Κούρδοι το δικό τους, ενώ το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν να αποδυναμώσουν το Ιράν. Η Ρωσία ενισχύει διαρκώς τη βοήθεια που προσφέρει και τις προσπάθειες ανακατασκευής ιδίως τώρα που ο σύμμαχός της Μπασάρ Αλ Άσαντ κέρδισε ξανά τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!