Διπλό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος ομολόγησε και ενέπλεξε προσωπικά τον πρόεδρο ενώπιον δικαστή, ενώ ταυτόχρονα ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας κρίθηκε ένοχος στη δική του δίκη.

Δύο δικαστήρια αποφάνθηκαν για δύο διαφορετικές υποθέσεις, αλλά η ίδια σκιά πλανιόταν πάνω από τα δικαστικά μέγαρα στην Αλεξάντρια και στη Νέα Υόρκη: αυτή του δισεκατομμυριούχου ρεπουμπλικάνου, η θητεία του οποίου έχει δηλητηριαστεί από τις δικαστικές υποθέσεις σε βάρος πολλών στενών του συνεργατών και απειλούν να πλήξουν άμεσα και τον ίδιο.

Στη Νέα Υόρκη, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή του Μανχάταν και σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην προσωπικός του δικηγόρος, ομολόγησε την ενοχή του σε οκτώ κατηγορίες, ανάμεσά τους στις κατηγορίες της φορολογικής απάτης, της τραπεζικής απάτης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!