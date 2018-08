Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι σε προάστιο στο Παρίσι, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης της επίθεσης.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στη Le Parisien ότι ο άνδρας, περίπου τριάντα χρονών, φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος», και απειλούσε να σκοτώσει όποιον τον πλησίαζε.

Ο δράστης της επίθεσης σύμφωνα με το Europe1 φέρεται να είχε απασχολήσει τις γαλλικές αρχές το 2016 για υποθέσεις τρομοκρατίας ενώ φαίνεται πως έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρα.

«Το άτομο εξουδετερώθηκε. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Θέλω να χαιρετήσω την αντίδραση και την υποδειγματική κινητοποίηση των αστυνομικών μας δυνάμεων. Έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για να καθορίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας», έγραψε στο Twitter ο Ζεράρ Κολόμπ, υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε με δήλωσή της την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι σε προάστιο του Παρισιού, χωρίς να την τεκμηριώνει, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το πρακτορείο προπαγάνδας της οργάνωσης Amaq ανέφερε πως ο επιτιθέμενος ήταν «μαχητής του Ισλαμικού Κράτους».

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο η Τραπ είναι μια υποβαθμισμένη πόλη που βρίσκεται σε μια γενικά πλούσια περιοχή δυτικά του Παρισιού.

BREAKING: Man armed with a knife stabbed at least three people, killing one and injuring two seriously while shouting "Allah Akbar" in the Paris suburb of #Trappes. , the attacker has been shot and "neutralised" by security forces pic.twitter.com/HtAsVTLPxF