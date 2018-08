Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής Tesla στο Φρεμόντ της Καλιφόρνιας.

Βίντεο δείχνουν μαύρους καπνούς που αναδύονται από το εργοστάσιο.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε γύρω στις 5:30 μ.μ. (τοπική ώρα), σε περιοχή ανακύκλωσης.

Όπως σημειώνει το RT.com η κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι μία πολύπλοκη υπόθεση λόγω της δομής του συγκροτήματος, ενώ το μέτωπο έχει εξαπλωθεί πέρα από τους ηλεκτρικούς πόλους και στις σωληνώσεις.

#UPDATE: A fire official said the blaze at the #Tesla complex in Fremont was complicated because "power lines in the area had also caught fire along with the power pole." https://t.co/lpiuiGXH4V via @svqjournalist pic.twitter.com/2FMJqwGsIx