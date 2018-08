Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά νέων που συμμετείχαν σε τουρνουά Madden NFL video game στο εμπορικό κέντρο Jacksonville Landing.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, σκοτώθηκαν «πολλοί άνθρωποι» και τραυματίστηκαν ακόμα περισσότεροι. Ενας ύποπτος είναι νεκρός στο σημείο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ μη διασταυρωμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς και 11 τραυματίες.

Παράλληλα, το γραφείο του σερίφη της πόλης καλεί μέσω του λογαριασμού του στο Twitter τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και καλεί τους ανθρώπους που έχουν κρυφτεί εντός του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing να καλέσουν το 911 ώστε οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να τους εντοπίσουν και να τους βοηθήσουν.

«Σας ζητούμε να παραμείνετε ήρεμοι, να παραμείνετε εκεί όπου κρύβεστε. Οι ειδικές δυνάμεις SWAT πραγματοποιούν μεθοδική έρευνα στο εσωτερικό του Landing. Θα σας βρούμε. Παρακαλείσθε να μην βγείτε τρέχοντας».

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018

Μετά τον εντοπισμό ενός υπόπτου νεκρού, οι δυνάμεις της αστυνομίας ερευνούν τους χώρους του εμπορικού κέντρου για την περίπτωση ύπαρξης και άλλων δραστών.

Την ίδια ώρα, σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται δύο νεαροί να παίζουν, όταν ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί.

Twitch livestream of Madden NFL tournament qualifier in Jacksonville broadcasts mass shooting, horrific aftermath [video disturbing]https://t.co/kKcpNuGFRi pic.twitter.com/98FwkWMfOp — Timothy Burke (@bubbaprog) August 26, 2018

Η επίθεση σημειώθηκε κατά την διάρκεια τουρνουά του video game Madden NFL 19, αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε μπαρ του εμπορικού κέντρου Jacksonville Landing, όπου λειτουργούν αίθουσες ψυχαγωγίας και εστιατόρια.

This is the view from one side of the Landing. #JSO asking everyone to stay away from the area @ActionNewsJax pic.twitter.com/NK5ILKoccd — Brittney Donovan (@brittneyANjax) August 26, 2018

«Είχα πολλή τύχη. Η σφαίρα χτύπησε το δάκτυλό μου», έγραψε στο Twitter o 19χρονος Ντρίνι Τζόκα, που ανήκει σε μία από τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά με την ονομασία Complexity Gaming. Ο επικεφαλής της ομάδας αυτής, που δεν ήταν παρών στον χώρο της επίθεσης, δήλωσε στο AFP μέσω Twitter ότι ο παίκτης κατάφερε να διαφύγει και να κρυφτεί σε ένα αθλητικό κλαμπ.