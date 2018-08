Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυκατάστημα της αλυσίδας «Primark», στο κέντρο του Μπέλφαστ.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν το μέγεθος της φωτιάς. Ενα μαύρο σύννεφο καπνού απλώνεται πάνω από το εμπορικό πολυκατάστημα.

Οι αρχές έχουν συστήσει στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το BBC, η αλυσίδα ειδών ένδυσης και οικιακών σκευών βρίσκεται σε στάδιο ανακαίνισης. Επεκτείνεται κατά μήκος της οδού Castle Street σε ένα έργο που έχει υπολογιστεί στα 30 εκατομμύρια λιρες.

Το κτίριο Bank Buildings, όπου στεγάζεται το γνωστό πολυκατάστημα, θεωρείται ένα απ ' τα ιστορικά της πόλης καθώς ιδρύθηκε το 1785. Μετά την βομβιστική επίθεση του 1975 ανακαινίστηκε και θεωρήθηκε «γέφυρα» στο αρχιτεκτονικό στυλ του 20ου αιώνα.

A major fire has broken out at the landmark Primark store in Belfast city centre. Pix by @Razorpix for @PA pic.twitter.com/jpQggt2ZAC