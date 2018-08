Πλησιάζοντας επικίνδυνα το κατώφλι της παράνοιας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Google ότι θάβει τις θετικές ειδήσεις που τον αφορούν και προβάλλει μόνο τις αρνητικές.

«Τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google για τη φράση ‘Trump news’ δείχνει μόνο τις απόψεις/ρεπορτάζ των Μέσων Fake News. Με άλλα λόγια είναι ΣΤΗΜΕΝΟ» τιτίβισε ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος στο Twitter.

Υποστήριξε μάλιστα πως το «96%» των συνδέσμων που εμφανίζει η μηχανή όταν κανείς αναζητά ειδήσεις που αφορούν τον ίδιο αφορά μέσα με αριστερό προσανατολισμό.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...