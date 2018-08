Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για την υπονόμευση της συμφωνίας του με τη Β. Κορέα, ενώ οι κριτικές για την πρόοδο της αποπυρηνικοποίησης αυξάνονται. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Τwitter δηλώνει ότι η Αμερική δεν θα έπρεπε να επενδύει σε παιχνίδια πολέμου με τη Βόρειο Κορέα, αλλά αν τα ξεκινούσε ξανά θα ήταν «μεγαλύτερα από ποτέ».

Οι ΗΠΑ κλήθηκαν να σταματήσουν τις στρατιωτικές ασκήσεις που εξοργίζουν τη Β. Κορέα κατόπιν της ιστορικής συνάντησης τον Ιούνιο. Όμως πριν λίγες ημέρες ο Αμερικανός Γραμματέας Άμυνας ανέφερε πως οι στρατιωτικές ασκήσεις ίσως συνεχιστούν.

Οι συζητήσεις για τα παιχνίδια πολέμου συνεχίζονται επειδή, όπως παρατηρούν πολλοί αναλυτές, η Β. Κορέα καθυστερεί τη διαδικασία αποπυρηνικοποίησης και την καταστροφή των εγκαταστάσεων δοκιμής πυραύλων μετά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και του ηγέτη της Β. Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ μέσω της ανάρτησής του στο twitter φαίνεται να κατηγορεί ευθέως την Κίνα για τις καθυστερήσεις αυτές, αλλά συνεχίζει εκθειάζοντας τους προσωπικούς του δεσμούς με τους ηγέτες της Β. Κορέας και της Κίνας.

Αυτή η σύγχυση της κριτικής, του επαίνου και της συγκαλυμμένης απειλής έρχεται καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων κατόπιν εκείνης της μοναδικής συνάντησης.

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον πυρηνική απειλή από τη Β. Κορέα».

Στην τελευταία ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι η Β. Κορέα ήταν «υπό τεράστια πίεση από την Κίνα εξαιτίας των σημαντικών εμπορικών διαφορών που έχουμε με την κινεζική κυβέρνηση».

