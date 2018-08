Την εκκένωση του εμπορικού κέντρου Yorkdale στο Τορόντο ζήτησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, έχοντας αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δράστες φέρεται να είναι δυο άτομα ηλικίας 20 και 30 ετών.

Για λόγους ασφαλείας έχουν διακοπεί τα δρομολόγια του μετρό στον τοπικό σταθμό.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στα social media πως άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι, ουρλιάζοντας.

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY