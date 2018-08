Το βαθιά διχασμένο Κογκρέσο των ΗΠΑ ενώθηκε σήμερα για να τιμήσει τον γερουσιαστή Τζον Μακέιν ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 81 ετών, έναν πολιτικό που αγωνίστηκε πεισματικά για τα ιδεώδη του και ποτέ δεν έχασε την αίσθηση του χιούμορ ή την ικανότητά του να εμπνέει τους άλλους.

Ηγετικά στελέχη και των δύο κομμάτων συγκεντρώθηκαν στο Καπιτώλιο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον γερουσιαστή από την Αριζόνα και ήρωα του Πολέμου του Βιετνάμ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν παρών στην τελετή – είναι γνωστό εξάλλου ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν κάκιστες σχέσεις. Ο Τραμπ θα βρίσκεται σήμερα σε ένα από τα ιδιωτικά γήπεδα γκολφ που διαθέτει στη Φλόριντα και δεν θα δώσει το παρών ούτε αύριο, στην κηδεία που θα τελεστεί στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσινγκτον. Επικήδειους θα εκφωνήσουν οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, ο Δημοκρατικός που κέρδισε τον Μακέιν στις εκλογές του 2008 και ο Τζορτζ Ου. Μπους, ο Ρεπουμπλικάνος που τον κέρδισε και αυτός στις προκριματικές για το χρίσμα του κόμματος το 2000.

Ο ίδιος ο Μακέιν είχε φροντίσει ορισμένες από τις λεπτομέρειες της κηδείας του. Είχε ξεκαθαρίσει σε συγγενείς και φίλους ότι ήθελε να μιλήσουν ο Μπους, ο Ομπάμα και ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αλλά ότι ο Τραμπ δεν είναι καλοδεχούμενος. Το φέρετρό του θα σηκώσουν αύριο μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και ακτιβιστής Γουόρεν Μπίτι μαζί με τον πρώην γερουσιαστή Φιλ Γκραμ και τον πρώην υπουργό Άμυνας Ουίλιαμ Κόεν.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ, που συχνά συγκρούστηκε με τον Μακέιν για θέματα όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, τον χαρακτήρισε σήμερα "ηγέτη της γενιάς" του. "Θα αγωνιζόταν με νύχια και με δόντια για το όραμά του για το κοινό καλό. Ανάλογα με το θέμα, ξέραμε ότι ο Τζον θα ήταν είτε ο πιο αφοσιωμένος σύμμαχος είτε ο πιο ξεροκέφαλος αντίπαλος", πρόσθεσε.

Ο Πολ Ράιαν, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, χαρακτήρισε τον Μακέιν "μια από τις πιο θαρραλέες ψυχές που γέννησε ποτέ το έθνος μας".

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς αποκάλεσε τον Μακέιν "Αμερικανό πατριώτη" και διευκρίνισε ότι ο Τραμπ του ζήτησε να βρίσκεται εκεί για να εκφράσει τον σεβασμό του στον βετεράνο πολιτικό.

Μετά την τελετή, η σορός του Μακέιν, που έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα βάθρο από ξύλο πεύκου, το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για το φέρετρο του Αβραάμ Λίνκολν το 1865, θα εκτεθεί για έξι ώρες σε λαϊκό προσκύνημα.

Η μητέρα του είναι πια 106 ετών και καλείται σε αυτή την ηλικία να αποχαιρετήσει για πάντα τον γιο της. Ο λόγος για την Ρομπέρτα Μακέιν, την μητέρα του εκλιπόντος πολιτικού, η οποία βρέθηκε στο σημείο.



Καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα, ενώ πλησίασε το φέρετρο, με την αμερικανική σημαία και πολλές ήταν οι στιγμές που σκούπιζε τα δάκρυά της.

Roberta McCain, mother of John McCain, pays her respects to Sen. John McCain's flag-draped casket in the U.S. Capitol. pic.twitter.com/IZWNHPwYbT