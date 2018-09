Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν με πρωταγωνίστρια και… θύμα την Αριάνα Γκράντε.

Η γνωστή τραγουδίστρια είδε ένιωσε τον επίσκοπο Τσαρλς που τέλεσε την κηδεία, με άκομψο άγγιγμα να της πιάνει το στήθος, όταν την είχε δίπλα του και μιλούσε αγκαλιάζοντάς την.

#RespectAriana Il prete si è scusato dicendo "Non avevo intenzione di toccarle il seno, FORSE ho superato il confine, sono stato troppo amichevole". Ma dillo che sei un pervertito e non sei riuscito a resistere dalla voglia di palpare il più possibile. Non pararti il culo. pic.twitter.com/MJxBjDCVTl