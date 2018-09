Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ακροδεξιών και αντιδιαδηλωτών στην ανατολικογερμανική πόλη Κέμνιτς το Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Ανάμεσα στα θύματα είναι τρεις αστυνομικοί που τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να αποτρέψουν συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές, διευκρίνισε η αστυνομία της Κέμνιτς.

Κατά τις αρχές, διαπράχθηκαν τουλάχιστον 37 αδικήματα και κακουργήματα, ανάμεσά τους προκλήσεις σωματικών βλαβών, φθορές περιουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας για τις διαδηλώσεις.

Συνολικά περίπου 11.000 άνθρωποι πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις, κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας — 8.000 οπαδοί του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), της αντιμουσουλμανικής οργάνωσης PEGIDA και της ακροδεξιάς οργάνωσης Pro Chemnitz και περίπου 3.000 αντιδιαδηλωτές.

