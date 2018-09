Περίπου 80 πυροσβέστες με δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα, έχουν κληθεί για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή Ντάγκεναμ του Λονδίνου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η φωτιά ξέσπασε στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο στο Ρόντινγκ, το οποίο φιλοξενεί κωφά παιδιά, σύμφωνα με τη metro. Το σχολείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φιλοξενεί 517 παιδιά από τριών έως 11 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως αναφέρει η βρετανική express, το σχολείο ήταν κλειστό λόγω καλοκαιρινών διακοπών και αναμενόταν να ανοίξει αύριο για να υποδεχθεί τους μαθητές.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Twelve fire engines and around 80 firefighters have been called to a fire at a primary school in Hewett Road in #Dagenham. More to follow. pic.twitter.com/KP1zXc8PQu