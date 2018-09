Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθυστερούν τα αποκαλυπτήρια του πιο ακριβού αποκτήματος του μουσείου, ένα πορτρέτο του Ιησού Χριστού, δημιουργός του οποίου είναι ο μεγάλος δάσκαλος της Αναγέννησης Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ο πίνακας πωλήθηκε από ιδιώτη στην τιμή ρεκόρ των 450 εκατ. δολαρίων (περίπου 390 εκατ. ευρώ).

Ο πίνακας αγοράστηκε πέρυσι και πρόκειται να αποκαλυφθεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

Όμως την περασμένη Δευτέρα, το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε την καθυστέρηση των αποκαλυπτηρίων του πίνακα «Σαλβατόρ Μούντι» («Σωτήρας του Κόσμου») μέσω ανάρτησής του στο Tweeter. «Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε.

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G