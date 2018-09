Συναγερμός σήμανε στα γραφεία του καναλιού Fox News 4 στο Ντάλας, όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στην είσοδο του κτηρίου.

Οι λόγοι της της εισβολής αυτής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, ενώ ο άνδρας είχε μαζί του μια τσάντα που θεωρήθηκε ύποπτη.

Το κανάλι έδωσε φωτογραφίες στη δημοσιότητα ανεβάζοντάς τις στο λογαριασμό του στο twitter. Ανέφερε ότι μόλις ο άνδρας έριξε το φορτηγάκι στο κτήριο, κατέβηκε και άρχισε να «κομπάζει».

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και ο άνδρας συνελήφθη. Σύμφωνα με το Fox News κλήθηκε στο σημείο και ομάδα πυροτεχνουργών γιατί ο δράστης είχε μαζί του μια τσάντα που θεωρήθηκε «ύποπτη» πως μπορεί μέσα σε αυτή να βρισκόταν κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε. Δεν υπάρχουν τραυματίες.

Scary moment this morning when a man drove his truck into our building. We evacuated while the bomb squad is investigating. pic.twitter.com/fnbDopcJFb

Heavy response from first responders after man crashed into FOX4 building repeatedly this morning then got out and began ranting. No reported injuries. Police sweeping building to be safe. https://t.co/i1sTvA8lZj pic.twitter.com/yMVG1ep4AT