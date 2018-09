«Ιστορική» χαρακτηρίζει τη συμφωνία των Πρεσπών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συγχαρητήριο μήνυμα που απηύθυνε σήμερα στον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας που εορτάζεται στα Σκόπια στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως η ΠΓΔΜ «έχει πολλά για τα οποία μπορεί να είναι υπερήφανη φέτος» και αναφέρεται στην «ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών που επιλύει το μακροχρόνιο ζήτημα της ονομασίας με την Ελλάδα» και παράλληλα «ανοίγει τον δρόμο» για τη συμμετοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ακόμη στο μήνυμά του πως η Συμφωνία των Πρεσπών και η ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ «θα ενισχύσουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σ' ολόκληρη την περιοχή».

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο πρόεδρος της ΠΓΔΜ δεν αποδέχεται τη συμφωνία με την Ελλάδα.

Επίσης είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο Τραμπ στην επιστολή του αποκαλεί την ΠΓΔΜ «Μακεδονία» πέντε φορές. Ωστόσο, οι ΗΠΑ από το 2004 και επί κυβερνήσεως Τζορτζ Μπους του Νεότερου, έχουν αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ με το συνταγματικό τους όνομα.

Η επιστολή του Τραμπ

«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε

»Εκ μέρους του αμερικανικού λαού, συγχαίρω εσάς και τους πολίτες της “Μακεδονίας” με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρτησίας σας στις 8 Σεπτεμβρίου. Η “Μακεδονία έχει πολλά για να είναι περήφανη αυτή τη χρονιά. Η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών επιλύει τη μακροχρόνια διένεξη για το ονοματολογικό με την Ελλάδα και ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της “Μακεδονίας” τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. Η συμφωνία και η ένταξη της “Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τη “Μακεδονία”, ειδικά όσον αφορά στις επερχόμενες συνομιλίες για την ένταξή σας στο ΝΑΤΟ. Εύχομαι στον λαό της “Μακεδονίας” τα καλύτερα αυτή την ξεχωριστή ημέρα».

Read @POTUS’s message to President Ivanov congratulating #Macedonia on its Independence Day: https://t.co/Sr36SdPUbO pic.twitter.com/vgFG2dz5Ii