Σε ποινή φυλάκισης 14 ημερών και στη συνέχεια αποφυλάκιση υπό περιοριστικούς όρους ενός έτους, κοινωνική εργασία 200 ωρών και πρόστιμο 9.500 δολαρίων, καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο της αμερικανικής πρωτεύουσας ο σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ, Γιώργος Παπαδόπουλος, για ψευδή κατάθεση προς το FBI. O νεαρός Ελληνοαμερικανός είχε παραδεχθεί τον περασμένο Οκτώβριο ότι έδωσε ψευδή κατάθεση όταν είχε ανακριθεί στις αρχές του 2017 στο πλαίσιο της έρευνας για την ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Γ. Παπαδόπουλος είχε επιχειρήσει να διευθετήσει συνάντηση μεταξύ στελεχών της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και Ρώσων αξιωματούχων, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι διέθεταν στοιχεία τα οποία θα έφερναν σε δύσκολη θέση τη Χίλαρι Κλίντον. Ο συνήγορος του Παπαδόπουλου, Τόμας Μπριν ζήτησε την επιείκεια του ομοσπονδιακού δικαστή Ράντολφ Μος, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία τού πελάτη του, τον κάνει να δικαιούται ποινή με αναστολή, λέγοντας ότι ήταν «απλός, ήταν αφελής και ήταν ανόητος». Ανέφερε πως ο πελάτης του παρασύρθηκε συμμετέχοντας στην προεκλογική εκστρατεία, ευρισκόμενος «σε νεαρή ηλικία ανάμεσα σε μεγάλους» και ανέπτυξε "αχαλίνωτη πίστη στον Τραμπ». Τέλος, ο Τ. Μπριν ισχυρίστηκε ότι ο Παπαδόπουλος είχε πληρώσει ένα σκληρό προσωπικό τίμημα».

Σε γραπτή δήλωση που ανέγνωσε, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε στον δικαστή πως το μόνο που επιδίωξε να κάνει ήταν να υπηρετήσει με υπερηφάνεια τις ΗΠΑ. «Ήμουν ενθουσιασμένος που συμμετείχα σε κάτι στο οποίο πραγματικά πίστευα. Έκανα ένα τρομερό λάθος. Είμαι καλός άνθρωπος και είμαι έτοιμος να δεχτώ την ποινή μου».

Οι εισαγγελείς απαίτησαν ποινή φυλάκισης, λέγοντας ότι ο Παπαδόπουλος συνέχισε να τους παραπλανά ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας. Ο εισαγγελέας Άντριου Γκόλστιν είπε πως ο Παπαδόπουλος «επέλεξε να λέει ψέματα ξανά και ξανά για να προωθήσει τα προσωπικά του συμφέροντα». Τα ψέματά του ήταν «σκόπιμα, υπολογισμένα και προκάλεσαν βλάβη στην έρευνα» και εξαιτίας τους οι πράκτορες του FBI έπρεπε να εργαστούν επίπονα χτίζοντας στοιχεία, τα οποία εξήγαγαν χτενίζοντας 100.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οκτώ gigabytes δεδομένων.

Αφού αποσύρθηκε 15 λεπτά για να εκδώσει την ετυμηγορία του, ο δικαστής Μος είπε πως βασανίστηκε πολύ με την υπόθεση αυτή και πως τα ψέματα αποτελούν σοβαρό αδίκημα. Ο Παπαδόπουλος, ανέφερε ο δικαστής, είπε ψέματα θέτοντας τις προσωπικές του φιλοδοξίες πάνω από τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. «Αυτά δεν είναι ευγενικοί λόγοι για να πει κανείς ψέματα», είπε ο δικαστής. «Αυτό δεν ήταν ένα ευγενές ψέμα». Ανέφερε επίσης ότι ο Παπαδόπουλος είχε «πραγματικές τύψεις» που «επέτρεψε τον εαυτό του να πιαστεί». Κατέληξε ανακοινώνοντας την ποινή του κατηγορούμενου και προσέθεσε ότι η φυλάκισή του θα αφήσει πάνω του ισχυρό στίγμα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ειρωνική η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω Twitter σχολίασε το κόστος της έρευνας σε σχέση με την ετυμηγορία, γράφοντας: «28 εκατ. δολάρια για 14 μέρες ποινή. Δύο εκατ. την ημέρα. Καμία σκευωρία. Μεγάλη μέρα για την Αμερική».

14 days for $28 MILLION - $2 MILLION a day, No Collusion. A great day for America!