Συναγερμός σήμανε στην έδρα της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC), στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, καθώς ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επίθεση εξαπέλυσαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κρατούν άγνωστο αριθμό ομήρων στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στο κτίριο είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ τα γραφεία έχουν περικυκλωθεί.

#Breaking Armed group attacked NOC headquarters in #Tripoli . Shootings & explosions can heard near the building. #Libya pic.twitter.com/p7h8kU4n0N

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Three masked suicide bombers attacked the head office of National Libyan corporation in #Tripoli center near PM office . Injured been carried out .smoke rising from building road all blocked #Libya pic.twitter.com/QBvRaVt4sV