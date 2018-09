Συναγερμός σήμανε στην έδρα της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC), στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, καθώς ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του κτιρίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ειδικών Δυνάμεων Αποτροπής, δύο υπάλληλοι και δύο από τους δράστες, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι ένοπλοι άνδρες κρατάνε άγνωστο αριθμό ομήρων μέσα στο κτήριο. Ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του από την πυροδότηση των εκρηκτικών που έφερε πάνω του.

صور ||

من داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط في الظهرة بالعاصمة الليبية طرابلس بعد الهجوم الإرهابي. #ليبيا pic.twitter.com/kw1cvYZuku — صحيفة الشاهد (@LyWitness) 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το Aljazeera, το κτήριο της NOC καλύπτεται κυρίως από γυαλί και ένας μάρτυρας είπε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα θρυμματισμένα παράθυρα, που έσπασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ξεφύγει, ανέφεραν μάρτυρες

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, στο κτίριο είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ τα γραφεία έχουν περικυκλωθεί.

#Breaking Armed group attacked NOC headquarters in #Tripoli. Shootings & explosions can heard near the building. #Libya pic.twitter.com/p7h8kU4n0N — Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) September 10, 2018

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί και εκρήξεις.