Στιγμές αποκάλυψης στη Βοστόνη, όταν δεκάδες σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες ύστερα από εκρήξεις σε αγωγούς φυσικού αερίου.

Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως οι πόλεις Λόρενς, Άντοβερ και Βόρειο Άντοβερ έχουν εκκενωθεί.

Μάλιστα στο Λόρενς 20 με 25 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με αναφορές οι πύρινες εστίες είναι τόσες πολλές «που δεν μπορεί να δει κανείς τον ουρανό».

#BREAKING Nearly 20 homes rocked by fires and explosions as a result of gas leaks in suburban #Boston @Telemundo51 pic.twitter.com/rX7mspntK1