Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 12 τραυματίστηκαν την Πέμπτη, ύστερα από μπαράζ εκρήξεων και πυρκαγιών που προκλήθηκαν από ρήγμα και διαρροή σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου σε τρεις κοινότητες της Βοστόνης. Παράλληλα, οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν εκατοντάδες άνθρωποι από τα σπίτια τους.

LATEST: Evacuations are taking place in multiple neighborhoods north of Boston where residents have smelled gas, according to Massachusetts State Police.



