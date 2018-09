Μια γυναίκα και το μωρό της, καθώς επίσης και ακόμη ένας άνδρας, ήταν τα πρώτα θύματα του τυφώνα Φλόρενς που πλήττει από το πρωί τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλμινγκτον, στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μητέρα και παιδί σκοτώθηκαν όταν ένα δέντρο έπεσε στο σπίτι τους. Ο πατέρας του μωρού τραυματίστηκε και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig