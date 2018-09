Ανησυχία στην Ελλάδα προκαλούν δημοσιεύματα σε ΜΜΕ της ΠΓΔΜ σχετικά με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» στα προϊόντα μετά τη συνταγματική αναθεώρηση.

Παρά το ότι στη Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπεται περίοδος διαπραγμάτευσης με ειδικές επιτροπές που θα συνεννοούνται για τα προϊόντα της γειτονικής χώρας και πως αυτά θα ονομάζονται εφόσον περάσει το «Βόρεια Μακεδονία», τα δημοσιεύματα δίνουν άλλη εικόνα.

Ειδικότερα, η ιστοσελίδα Faktor επικαλούμενη δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου, τονίζοντας ότι τα προϊόντα της ΠΓΔΜ θα συνεχίζουν να κάνουν τη χρήση του όρου «Μακεδονικός – Μακεδονική» και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την προσθήκη απλώς υποσημείωσης με αναφορά της νέας ονομασίας.

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι θα αποσυρθεί το «Made in Macedonia», αλλά τα προϊόντα θα αποκαλούνται «Μακεδονικά» (π.χ. «Μακεδονικός Οίνος, Μακεδονικά χαλιά, Μακεδονικό τυρί κλπ) και κάπου στην συσκευασία θα υπάρχει επισήμανση ότι είναι προϊόν «Made in North Macedonia».

«Ο γνωστός όρος “Made in Macedonia” θα αντικατασταθεί με τις λέξεις π.χ. ”Macedonian clothing”, “Macedonian Wine” αλλά συγχρόνως θα υπάρχει μια υποσημείωση ότι το προϊόν κατασκευάζεται στην Βόρειο Μακεδονία, σύμφωνα με την εφαρμογή της Συμφωνίας» δηλώνει ο Μπόγιαν Μάρισιτς, σύμβουλος του Ζόραν Ζάεφ για θέματα ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας με την ΕΕ.

Η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει τριετή προθεσμία για διαβουλεύσεις ώστε να αποφασισθούν οι εμπορικές χρήσεις του όρου «Μακεδονία» αλλά ο κ. Ζάεφ δήλωσε ότι «κάποιοι Έλληνες παραγωγοί μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιούν το ”Made in Macedonia”, καθώς έχει συμφωνηθεί η μη αποκλειστικότητα στη χρήση του όρου. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αν το ”Made in Macedonia” θα αναγράφεται λόγω της περιοχής της Μακεδονίας στην Ελλάδα ή λόγω της χώρας μας. Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τρία χρόνια να αποφασίσουν τι θα αναγράφουν στα προϊόντα τους, αλλά αν αποφασίσουν να αναγράφουν το ”Made in Macedonia”, δεν θα μπορούν να γράφουν και Made in Greece».