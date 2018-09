Ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη κλιμακώθηκε την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει νέους δασμούς σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα 200 δισ., και το Πεκίνο να απαντά με επιβολή δασμών σε 5.200 αμερικανικά προϊόντα, αξίας 60 δισ. το χρόνο.

Και όπως φαίνεται, ο Τραμπ δεν έχει άδικο να πιστεύει ότι η πολιτική του Πεκίνου αποσκοπεί στο να ασκήσει πίεση στους συντηρητικούς ψηφοφόρους του.

«Η Κίνα δηλώνει ανοιχτά ότι προσπαθεί ενεργά να επηρεάσει και να αλλάξει τις εκλογές μας, εξαπολύοντας επίθεση στους καλλιεργητές μας, τους κτηνοτρόφους και τους βιομηχανικούς εργάτες επειδή είναι πιστοί σε μένα» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....