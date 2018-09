Η Βόρεια Κορέα θα κλείσει οριστικά το πεδίο δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων Τονγκτσάνγκ-ρι, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν, έπειτα από τη συνάντησή του στην Πιονγκγιάνγκ με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Βόρεια Κορέα «δέχθηκε να κλείσει οριστικά το πεδίο δοκιμών μηχανών πυραύλων στο Τονγκτσάνγκ-ρι και τις εγκαταστάσεις για τις εκτοξεύσεις πυραύλων με την παρουσία ειδικών των εθνών που τα αφορά» η διαδικασία αυτή, διαβεβαίωσε ο Μουν.

Από την πλευρά του, ο Κιμ δεσμεύθηκε ότι θα πάει στη Σεούλ «στο εγγύς μέλλον», πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη αρχηγού του κράτους της Βόρειας Κορέας στη νοτιοκορεάτικη πρωτεύουσα αφότου η χερσόνησος χωρίστηκε στα δύο.

«Υποσχέθηκα στον (νοτιοκορεάτη) πρόεδρο Μουν Τζε-ιν ότι θα επισκεφθώ τη Σεούλ στο εγγύς μέλλον», ανέφερε ο Κιμ στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ακόμη, κατά τις δηλώσεις των δύο ηγετών, η Βόρεια Κορέα είναι διατεθειμένη, πέρα από το κλείσιμο των εγκαταστάσεών της για την ανάπτυξη και τις δοκιμές πυραύλων, να κλείσει το πυρηνικό της εργοστάσιο στη Γιονγκμπιόν, εάν οι ΗΠΑ κάνουν κινήσεις ανταπόδοσης της καλής θέλησης που επιδεικνύει.

Οι ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας συμφώνησαν ότι η χερσόνησος πρέπει να μετατραπεί σε περιοχή όπου θα επικρατεί «η ειρήνη», και δεν θα υπάρχουν «πυρηνικά όπλα και πυρηνικές απειλές», τόνισε ακόμη ο Μουν.

Χαιρετίζει το Ντόναλντ Τραμπ την συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στους ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter ο κ. Τραμπ απαριθμεί τα θετικά τις κοινής δήλωσης που υπογράφηκε από τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Τζέι-ιν και τον βορειοκορεάτη Κιμ Γιόνγκ-ουν, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι «πολύ συναρπαστικά».

«Ο Κιμ Γιόνγκ-ουν συμφώνησε να επιτρέψει επιθεωρήσεις στα πυρηνικά, αφού προηγηθούν τελικές διαπραγματεύσεις, και να διαλύσει οριστικά το πεδίο [πυραυλικών] δοκιμών και το σημείο εκτόξευσης παρουσία διεθνών ειδικών», έγραψε ο κ. Τραμπ, προσθέτοντας πως στο μεσοδιάστημα δεν θα γίνουν περαιτέρω πυρηνικές ή πυραυλικές δοκιμές.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........