Η τροπική καταιγίδα Άλι πλήττει τη Μ. Βρετανία και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Νεκροί είναι μια 50χρονη Ελβετίδα τουρίστρια το τροχόσπιτο της οποίας παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και ένας 20χρονος άνδρας που σκοτώθηκε από την πτώση ενός δένδρου.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση ενός δένδρου σε ένα πάρκο όπου εργαζόταν στη Βόρεια Ιρλανδία, έγινε γνωστό από την αστυνομία. Άλλος ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών επίσης τραυματίστηκε.

Στο δυτικό τμήμα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκε από τον αέρα και έπεσε στον γκρεμό καταλήγοντας στην παραλία του Κλάνταγκνταφ, κοντά στο Κλάιφντεν. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην ακτή το πτώμα της ενοίκου του, μιας τουρίστριας από την Ελβετία.

VIDEO: The scene at Claddaghduff, Co Galway following this morning’s tragedy, which claimed the life of a woman in her 50s. More on @rtenews pic.twitter.com/4TQ2IE8JuT