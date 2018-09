Πανικός επικράτησε σε πτήση της εταιρείας Jet Airways, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μουμπάι - Ζαϊπούρ και μετέφερε 166 ανθρώπους, επειδή το πλήρωμα ξέχασε να ενεργοποιήσει το σύστημα συμπίεσης της καμπίνας!

Περίπου τριάντα επιβάτες είδαν αίμα να τρέχει από τις μύτες και τα αυτιά τους. Το αεροσκάφος ναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από το οποίο αναχώρησε τρία τέταρτα μετά την απογείωσή του το πρωί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνει τη σιωπή που επικρατεί στην καμπίνα όπου οι επιβάτες φορούν τις μάσκες οξυγόνου που έπεσαν μπροστά τους.

. @jetairways passengers bleed mid-air after crew forgets to maintain cabin pressure; flight turns back. All passengers are safe. #jetairways pic.twitter.com/IfIHvxlc7I

«Κατάσταση πανικού εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στο @jetways 9W 0697 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μουμπάι- Ζαϊπούρ. Η πτήση επέστρεψε στη Μουμπάι έπειτα από 45 λεπτά. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, μεταξύ των οποίων και εγώ», έγραψε στο Twitter ο Νταρσάκ Χάτι, ένας επιβάτης.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps