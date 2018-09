Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά μιας γυναίκας η οποία αργότερα αυτοκτόνησε σε μια αποθήκη διανομής φαρμάκων στην κομητεία Χάρφορντ του Μέριλαντ των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η 26χρονη γυναίκα, που εργαζόταν στην αποθήκη στην πόλη Αμπερντίν, για αδιευκρίνιστους ακόμη λόγους άνοιξε πυρ εναντίον των συναδέρφων της λίγο μετά τις 09.00 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), πριν στρέψει το όπλο εναντίον της και δώσει τέλος στη ζωή της, δήλωσε ο σερίφης Τζέφρεϊ Γκάλερ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Οι έρευνες δεν έχουν ακόμη καθορίσει το κίνητρο της γυναίκας, ωστόσο πηγή των Αρχών ανέφερε στο Reuters ότι το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε για λόγους που σχετίζονται με την εργασία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ύποπτη χρησιμοποίησε ένα όπλο και ο σερίφης Γκάχλερ ανέφερε ότι κανείς από τους αστυνομικούς δεν πυροβόλησε.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη συνδρομή πρακτόρων της ομοσπονδιακής αστυνομίας και της ομοσπονδιακής αρχής όπλων και εκρηκτικών, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο κέντρο Rite Aid εργάζονται περίπου 1000 υπάλληλοι, όπως έγινε γνωστό από τους τον εκπρόσωπο τύπου της εταιρείας Πιτ Στρέλα.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.