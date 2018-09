Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Πέριμαν, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για θύματα και να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ένοπλος σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2 σε ένα κέντρο διανομής φαρμάκων.

«Η κατάσταση παραμένει ρευστή» έγραψε νωρίτερα σε μήνυμά του στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Χάρφορντ, προσθέτοντας ότι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας).

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC στη Βαλτιμόρη ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε μια αποθήκη ότι εκεί έχουν σπεύσει 20-30 αστυνομικοί, όπως και ασθενοφόρα.

Η πόλη Πέριμαν βρίσκεται σε απόσταση 55 χλμ βορειανατολικά της Βαλτιμόρης. Στην περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονται μια εκκλησία και επιχειρήσεις και είναι πλησίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Aberdeen Proving Ground.

Ο κυβερνήτης Λάρι Χόγκαν δήλωσε ότι το γραφείο του «παρακολουθεί στενά το φοβερό αυτό περιστατικό με πυροβολισμούς».

«Οι προσευχές μας βρίσκονται με τα θύματα…» έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter. «Η πολιτεία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε στήριξη».

Το περιστατικό σημειώθηκε μία μέρα αφού άνδρας εισέβαλε σε δικαστικό μέγαρο στην Πενσιλβάνια, πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 ανθρώπους, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

