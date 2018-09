Είκοσι δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη στις κεντρικές Φιλιππίνες, με τους διασώστες να εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή Νάγκα στο νησί Σέμπου, όταν το κομμάτι ενός λόφου κατέρρευσε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, καταπλακώνοντας δύο χωριά.

Η νέα αυτή καταστροφή σημειώθηκε λίγο αφού πέρασε από τη χώρα ο τυφώνας Μανγκούτ, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 88 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων, οι περισσότεροι από τους οποίους σκοτώθηκαν σε μια άλλη κατολίσθηση.

