Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα εναντίον στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ στο νότιο Ιράν ανηλθε σε 24, ενώ οι τραυματίες είναι 53, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

"Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων που δεν είναι στρατιώτες, περιλαμβανομένων γυναικόπαιδων, που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν την παρέλαση", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη επίσημη πηγή.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιούνταν με την ευκαιρία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που γιορτάζεται σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ (1980-1988).

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA