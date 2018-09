Τουλάχιστον οκτώ μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε σήμερα εναντίον στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οκτώ με δέκα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ ακόμη επτά τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του το πρακτορείο Irna ανέφερε ότι «πολλοί πολίτες σκοτώθηκαν», ενώ τουλάχιστον ακόμη είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί, τραυματίστηκαν.

Οι δράστες, που σύμφωνα με το πρακτορείο Fars ήταν δύο και φορούσαν στρατιωτικές στολές, άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους. Στη συνέχεια προσπάθησαν να πυροβολήσουν εναντίον της εξέδρας των επισήμων, όμως τους εξουδετέρωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Αντίθετα άλλα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δράστες ήταν τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν σκοτωθεί, ενώ ακόμη δύο αναζητούνται. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι υπήρξαν νέοι πυροβολισμοί την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας κυνηγούσαν τους δράστες.

Η κρατική τηλεόραση κατηγόρησε «στοιχεία των απίστων» για την τρομοκρατική επίθεση, μια αναφορά σε σουνίτες αντάρτες. Η Αχβάζ βρίσκεται στην επαρχία Κουζεστάν, όπου έχουν πραγματοποιηθεί σποραδικές διαμαρτυρίες από την αραβική μειονότητα του Ιράν.

Ανώνυμος εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης κατηγόρησε Άραβες εθνικιστές για την επίθεση, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, μετέδωσε το Isna.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιούνταν με την ευκαιρία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που γιορτάζεται σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ (1980-1988).

