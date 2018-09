Μια αντικυβερνητική αραβική οργάνωση, η Εθνική Αντίσταση Αχβάζ, ανέλαβε την ευθύνη για τη σημερινή επιθεση εναντίον στρατιωτικής παρέλασης στην πόλη Αχβάζ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της στο Reuters.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού είπε ότι οι δράστες είχαν εκπαιδευτεί σε δύο χώρες του Αραβικού Κόλπου, ότι δεν ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος αλλά συνδέονται με τις ΗΠΑ και την Μοσάντ, τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση έχει ήδη ανέλθει σε 24--οι 12 είναι Φρουροί της Επανάστασης-- ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 60, μετέδωσε το IRNA.

"Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων που δεν είναι στρατιώτες, περιλαμβανομένων γυναικόπαιδων, που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν την παρέλαση", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμη επίσημη πηγή.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιούνταν με την ευκαιρία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που γιορτάζεται σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ (1980-1988).

Ο Γιαγκχούμπ Χουρ Τοτσαρί, ο εκπρόσωπος μιας από τις δύο οργανώσεις που αυτοαποκαλούνται Αραβικό Κίνημα Μάχης για την Απελευθέρωση του Αχβάζ, δήλωσε ότι η Εθνική Αντίσταση Αχβάζ, μια οργάνωση-ομπρέλα για όλα τα ένοπλα κινήματα, βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Είπε μάλιστα ότι ένας από τους δράστες της επίθεσης είναι ο Α.Μ, χωρίς να προσθέσει κάτι άλλο.

Ένας αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης ορκίστηκε αντίποινα, όπως μετέδωσε το IRNA. "Οι εχθροί δεν θα έπρεπε να φανταστούν ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν αξιοπρέπεια με αυτή την δόλια ενέργεια. Ο ιρανικός λαός και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν", είπε ο Γιαχίγια Ραχίμ Σαφαβί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ένα άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση είναι η συνέχιση των ενεργειών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στη Συρία.

"Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια δεν είναι ένα σημάδι δύναμης, αλλά αδυναμίας και μια συνέχιση των ενεργειών του Daesh (ΙΚ) στο Ιράκ και στη Συρία όπου σκοτώνουν αθώους ανθρώπους", είπε ο υποναύαρχος Αλί Φανταβί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον πρόεδρο του Ιράν και πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ενισχύσει τις κοινές προσπάθειες στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, μετέδωσε το RIA επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA