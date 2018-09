Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit μέχρι το Νοέμβριο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σκληρό Brexit, εκτιμά ο ευρωβουλευτής και ειδικός σε ζητήματα Brexit Έλμαρ Μπροκ.

Εντείνεται η νευρικότητα σε Λονδίνο και Βρυξέλλες μετά την απόρριψη των βρετανικών προτάσεων για το Brexit από τους «27» στο Σάλτσμπουργκ. Τα χρονιά περιθώρια στενεύουν. Μερίδα μέσων ενημέρωσης υποστηρίζει ότι αν η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δεν καταθέσει μέχρι τη Δευτέρα ένα «σχέδιο β΄» τότε θα υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις υπουργών της. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times η πρωθυπουργός Τ. Μέι έχει δώσει εντολή στους πολιτικούς της συμβούλους να προετοιμάσουν ένα σχέδιο β΄ που περιλαμβάνει πρόωρες εκλογές τον προσεχή Νοέμβριο. Με τον τρόπο αυτό η βρετανίδα πρωθυπουργός θέλει να διασφαλίσει τη στήριξη του πληθυσμού τόσο στα σχέδια εξόδου της χώρας από την ΕΕ όσο και στο έργο της ως πρωθυπουργός, ισχυρίζεται η βρετανική εφημερίδα.

Ο χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής και ειδικός σε ζητήματα Brexit Έλμαρ Μπροκ δεν αποκλείει πάντως, στην παρούσα φάση, ένα σκληρό Brexit. Σε συνέντευξη στον ραδιοσταθμό DLF ο γερμανός ευρωβουλευτής τονίζει: «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι Νοέμβριο, δεν θα υπάρχουν πια περιθώρια για τη διεξαγωγή των απαραίτητων συζητήσεων στα κοινοβούλιο των χωρών-μελών της ΕΕ και έτσι θα βρεθούμε ενώπιον ενός σκληρού Brexit, το οποίο θα έχει επιπτώσεις για όλους, αλλά δραματικές επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το 85% της συμφωνίας»

Ο Έλμαρ Μπροκ αποδίδει στους Βρετανούς την ευθύνη για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βρετανίας για το Brexit : «Διαπραγματευόμαστε από το Μάρτιο του 2017. Μόλις τον Ιούνιο-Ιούλιο όμως οι Βρετανοί διατύπωσαν τις θέσεις τους με το λεγόμενο "σχέδιο Τσέκερς". Σχεδόν ενάμιση χρόνο περιμέναμε τις βρετανικές θέσεις για μια συμφωνία. Και τώρα η κ. Μέι είπε στο Σάλτσμπουργκ "take it or leave it". Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Δεν μπορούμε να συνενώσουμε στον τρόπο με τον οποίο οι Βρετανοί θέλουν να χειριστούν την κατάσταση. Στην πραγματικότητα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το 85% της συμφωνίας. Απομένει μόνο να διευθετηθεί το ζήτημα της Ιρλανδίας. Και τότε θα εξασφαλίζαμε, με μια μεταβατική συμφωνία, δύο χρόνια στα οποία θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους κανόνες για τις μελλοντικές μας σχέσεις.

O Γερμανός συντηρητικός βουλευτής επιρρίπτει στο Λονδίνο ότι ακόμα και την ύστατη στιγμή προσπαθεί να επιβάλλει τις θέσεις του στην ΕΕ χωρίς όμως να κάνει υποχωρήσεις: «Αν κρίνουμε από τις μέχρι τώρα εξελίξεις οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι 50-50. Σε περίπτωση που η ΕΕ αποδεχόταν τις βρετανικές θέσεις του "Τσέκερς" τότε η Βρετανία θα εξακολουθούσε να έχει, και μετά το Brexit, πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, χωρίς όμως να εφαρμόζει πια τους κανόνες που θεσπίστηκαν στην ΕΕ για τον χρηματοπιστωτικό τομέα έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε μια οικονομική κρίση όπως το 2008. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών».

