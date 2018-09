Σε μια προσπάθεια να επαναβεβαιώσει το ρόλο του ως πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε την Τρίτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει «περισσότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη» στην ιστορία των ΗΠΑ, τις οποίες κατέστησε «ισχυρότερες, πλουσιότερες και πιο ασφαλείς».

Όμως ο ισχυρισμός και η ωμή περιαυτολογία προκάλεσαν γέλιο μεταξύ ηγετών και διπλωματών.

«Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος γελώντας κι αυτός αμήχανα.

WATCH: Laughter in UN General Assembly as President Trump touts his administration's progress in past 2 years: "Didn't expect that reaction, but that's OK." pic.twitter.com/V7GViB5g4B