Τσουνάμι έπληξε την Ινδονησία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωφυσικής της χώρας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα.

Λίγο μετά τις 3 κι ενώ είχε αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι, διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν εικόνες από κύματα ύψους 2 μέτρων να πλήττουν το Παλού, πρωτεύουσα της επαρχίας Σουλαουέζι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, τα νερά παρέσυραν κτήρια και οικογένειες αγνοούνται. Το σκοτάδι και τα προβλήματα στις επικοινωνίες λόγω του σεισμού εμποδίζουν τις έρευνες, είπε.

Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για πέντε θανάτους, οι οποίοι όμως δεν είναι γνωστό αν οφείλονται στον σεισμό ή στο τσουνάμι.

we are far away but we understand what you feel ... may God protect all of you ... and for President @jokowi please act quickly to send reinforcements to all disaster victims#prayforpalu Sulawesi #Indonesia @BTS_twt pic.twitter.com/khaiIiTUwU