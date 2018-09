Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 358 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρό σεισμό που προκάλεσε τσουνάμι και έπληξε την πόλη Παλού στο νησί Σουλαουέζι την ΠαρασκευήΈνα τσουνάμι ύψους έως και δύο μέτρων σάρωσε την πόλη Παλού, μετά αφότου το τουριστικό θέρετρο επλήγη από ισχυρό σεισμό 7,5 βαθμών.

Ερασιτεχνικά βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνουν τα νερά της θάλασσας να σκεπάζουν τα σπίτια κατά μήκος της ακτογραμμής, σκορπίζοντας εμπορευματοκιβώτια και πλημμυρίζοντας ένα τέμενος στην πόλη.

Here's the moment a #tsunami of up to three metres hit #Indonesia pic.twitter.com/jQUKVk6mlP