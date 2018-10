Η τραγωδία δεν έχει τέλος για τους κατοίκους της Ινδονησίας. Ενώ μετρούν ακόμα τις πληγές τους από το φονικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο ηφαίστειο Σοπουτάν στο νησί Σουλαούεζι.

Από την έκρηξη απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα στάχτες που έφτασαν σε ύψος τα 4 χιλιόμετρα. Ο ηφαιστειακός καπνός έχει δυτική, βορειοδυτική κατεύθυνση.

Στο ηφαίστειο Σοπουτάν είχε παρατηρηθεί τους προηγούμενους μήνες αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.

BREAKING: Mount Soputan, a volcano on Sulawesi Island in Indonesia has erupted. Ash was observed 5,809 m (about 19,000 ft) into the air



More than 1,200 people have died in a recent earthquake and tsunami on the same island - Bloomberg / BNPB pic.twitter.com/l5k6lOySAE