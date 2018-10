Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα θα δώσει την πρώτη της συνέντευξη πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, "Becoming", στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, στην εκπομπή "Good Morning America" στη δημοσιογράφο Ρόμπιν Ρόμπερτς.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ειδικού αφιερώματος του δικτύου πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου.

Η Μισέλ Ομπάμα θα μιλήσει επίσης με την Ρόμπερτς ζωντανά από το Σικάγο στις 13 Νοεμβρίου, την ημέρα κυκλοφορίας του "Becoming".

"Σε αυτό το βιβλίο, μιλώ για τις ρίζες μου και το πώς ένα μικρό κορίτσι από τη νότια πλευρά του Σικάγο βρήκε τη φωνή της, απόκτησε τη δύναμη και την χρησιμοποίησε για να δίνει δύναμη στους άλλους" είχε δηλώσει η Μισέλ Ομπάμα, όταν ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του βιβλίου. "Ελπίζω το ταξίδι μου να εμπνεύσει τους αναγνώστες να βρουν το θάρρος να γίνουν όποιοι φιλοδοξούν να γίνουν" υπογράμμισε.

Η σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα θα προωθήσει το βιβλίο της, με μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ, όπως οι tour που διοργανώνουν κορυφαίοι ερμηνευτές για την παρουσίαση του άλμπουμ τους, σύμφωνα με το AP.

Το πρόγραμμα για τον Νοέμβριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον, τη Βοστόνη, το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το Ντάλας, το Ντένβερ, το Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια και το Σαν Χοσέ.

Ταυτόχρονα είναι απασχολημένη με την εκστρατεία "get-out-the-vote" υπέρ της ψήφου στις εκλογές.

Πριν από μία εβδομάδα μίλησε στο Λας Βέγκας ενώπιον 2.000 πολιτών στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας "When We All Vote" (Όταν όλοι ψηφίζουμε) που ξεκίνησε το καλοκαίρι.

