Tρεις βασικοί μάρτυρες κατηγορίας φέρεται να αποσύρθηκαν από την υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής της Daily Sabah, Ραγκίπ Σοϊλού, στην Ουάσινγκτον.

H ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε δικαστήριο της Σμύρνης. Σύμφωνα με τον Σοϊλού η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την αποφυλάκιση του πάστορα.

«Τρεις σημαντικοί μάρτυρες απέσυραν τις καταθέσεις εναντίον του πάστορα Μπράνσον, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, ανοίγοντας δρόμο για την απελευθέρωσή του» έγραψε στο Twitter o ανταποκριτής της Daily Sabah στην Ουάσινγκτον.

