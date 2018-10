Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας σε κόκκινο συναγερμό εν αναμονή του κυκλώνα Λέσλι, που ενδέχεται να είναι ο ισχυρότερος κυκλώνας που θα πλήξει τη χώρα από το 1842, προτού συνεχίσει την πορεία του προς τη γειτονική Ισπανία.

Στην Πορτογαλία, η Αρχή Πολιτικής Προστασίας συνέστησε στους πολίτες να απομακρυνθούν από τα παράκτιες περιοχές και να παραμείνουν στα σπίτια τους, διευκρινίζοντας ότι η νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή θα είναι το κρισιμότερο διάστημα κατά την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι θυελλώδεις άνεμοι και βροχοπτώσεις θα σαρώσουν την περιοχή της Λισαβόνας από τις 18.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας).

Spectacular satellite imagery of hurricane #Leslie rapidly approaching the Iberian peninsula. A HIGH RISK exists for destructive winds and torrential rainfall with flash floods during landfall expected in Portugal tonight!



