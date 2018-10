Ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον έφθασε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, μία ημέρα μετά την απόφαση απελευθέρωσής του από την τουρκική δικαιοσύνη, έγινε γνωστό από τον πρόεδρο μιας χριστιανικής οργάνωσης, της Family Research Council, που τον συνόδευε. Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο μετέβη στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: US pastor has arrived at Andrews Air Force Base, Christian group says pic.twitter.com/pCe9ygUT8G — AFP news agency (@AFP) October 13, 2018

«Μόλις προσγειωθήκαμε στην αεροπορική βάση Άντριους με τον πάστορα Μπράνσον και τη σύζυγό του Νόριν. Νιώθουν ευγνωμοσύνη που είναι σώοι και αβλαβείς κι επιστρέφουν στο σπίτι τους στις ΗΠΑ» σημείωσε ο Τόνι Πέρκινς σε ένα tweet, το οποίο συνοδευόταν από μια φωτογραφία του πάστορα ενώ κατέβαινε από το αεροσκάφος.

Just landed at Andrews AFB with Pastor Brunson and his wife Norine. They are thankful to be safely home in the USA. Under this administration being an American means something! @realDonaldTrump @VP @SecPompeo pic.twitter.com/YOjoEOCX6k — Tony Perkins (@tperkins) October 13, 2018

«Σήμερα είναι η ημέρα, για την οποία η οικογένειά μου προσευχόταν. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο σπίτι μου. Όλη η οικογένεία μου ευχαριστεί τον πρόεδρο Τραμπ, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το Κογκρέσου για την ακλόνητη υποστήριξή τους» δήλωσε ο πάστορας κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια μετέβη στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να σε συγχαρώ διότι στάθηκες αιτία να κινητοποιηθεί αυτή η χώρα… Γνωρίζω τί πέρασες… Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση ούτε για την Τουρκία» είπε ο Τραμπ, αφού κάθισε δίπλα στον πάστορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διότι έκανε δυνατή την επιστροφή του Μπράνσον στην πατρίδα του.

Από την πλευρά του ο Άντριου Μπράνσον ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Γονάτισε δίπλα στον μεγιστάνα στο Οβάλ Γραφείο και είπε μια προσευχή για εκείνον. Κατόπιν επισήμανε πόσο ευγνώμων είναι που ο Αμερικανός ηγέτης έδωσε μάχη για εκείνον. Επανέλαβε ότι αγαπάει την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση του Μπράνσον αποτελεί ένα «τεράστιο βήμα» για τη βελτίωση των σχέσων της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.

President @realDonaldTrump to freed American pastor: "I just want to congratulate you because you have galvanized this country...There's so much interest, and it's your faith, your strength." https://t.co/fAJKg7DyKv pic.twitter.com/QjSN9WjYVk — Fox News (@FoxNews) October 13, 2018

Αλληλοευχαριστίες Τραμπ - Ερντογάν

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ "ευχαρίστησε" σήμερα τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, "για τη βοήθειά του" στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα και προέβλεψε ότι οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα στο εξής θα είναι "καλές, ως και άριστες".

Ο πάστορας, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν για την Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 21.30 απόψε (ώρα Ελλάδας). "Θα είναι υπεροχο να τον δω και να τον συναντήσω" ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. "Είναι ένας θαυμάσιος χριστιανός που έζησε μια τόσο δύσκολη εμπειρία", πρόσθεσε.

Ο Μπράνσον αφέθηκε ελεύθερος χθες –αφού κρατήθηκε επί δύο χρόνια, αρχικά στη φυλακή και κατόπιν σε κατ' οίκον περιορισμό– μετά την καταδίκη του από τουρκικό δικαστήριο σε φυλάκιση 3 ετών και 45 ημερών για την κατηγορία της κατασκοπείας. Λίγες ώρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου, αναχώρησε αεροπορικώς, μαζί με τη σύζυγό του, για τη Γερμανία.

Η απελευθέρωση του Μπράνσον εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση των αμερικανικοτουρκικών σχέσεων που διανύουν περίοδο κρίσης. Ο πρόεδρος Τραμπ ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πάστορα.

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε σήμερα ότι η τουρκική δικαιοσύνη έλαβε την απόφασή της ανεξάρτητα.

«Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα επισήμαινα, η τουρκική δικαιοσύνη κατέληξε στην απόφασή της ανεξάρτητα» έγραψε ο Ερντογάν σε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Ελπίζω οι ΗΠΑ και η Τουρκία να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ως σύμμαχοι που είναι και να πολεμούν από κοινού τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Reuters, AFP, Sputnik, ΑΠΕ