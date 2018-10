Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στο βουνό «Βασερκούπε» στην Ανατολική Έσση, όταν αεροπλάνο τύπου Τσέσνα έπεσε σε ομάδα ανθρώπων.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «OsthessenNews», τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ενώ το δυστύχημα συνέβη όταν ο χειριστής του αεροσκάφους απέτυχε να προσγειώσει το αεροσκάφος και επιχείρησε, χωρίς επιτυχία, να απογειωθεί εκ νέου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι νεκροί είναι δύο ενήλικες και ένα παιδί.

Η πτώση του αεροσκάφους σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης.

At least 3 people dead and 8 wounded after a #Cessna plane hit a group of people on mountain #Wasserkuppe in Hesse, #Germany pic.twitter.com/bCqIa4wtvZ